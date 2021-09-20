James Rodriguez Everton'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton forması giyen ve takımdan ayrılmak isteyen James Rodriguez, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri takımlarıyla görüşüyor.

AL RAYYAN İLE GÖRÜŞÜYOR

Ajansspor'un haberine göre; İngiltere'den ayrılan James Rodriguez'in, Katar Ligi takımlarından Al Rayyan ile görüştüğü ve sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

BAŞAKŞEHİR TEKLİF YAPMIŞTI

Bilindiği üzere, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Kolombiyalı yıldız oyuncuya transfer teklifinde bulunmuş ancak oyuncu bu teklifi kabul etmemişti.

EVERTON KARİYERİ

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz ekibiyie çıktığı 26 maçta 6 gol ve 9 asist kaydetti.