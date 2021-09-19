West Ham 1-2 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ronaldo yine boş geçmedi

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında West Ham United ile Manchester United karşı karşıya geldi. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmayı 2-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manchester United'a galibiyeti getiren goller Cristiano Ronaldo ve Jesse Lingard'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü Said Benrahma kaydetti.

West Ham United'da Mark Noble 90+5. dakikada penaltıda David de Gea'ya takıldı.

RONALDO BOŞ GEÇMİYOR!

36 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Newcastle United ve Young Boys maçlarının ardından West Ham'ı da boş geçmedi.

Manchester United bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti. Ligde bu sezonki ilk mağlubiyetini alan West Ham ise 8 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta West Ham United, Leeds United'a konuk olacak. Manchester United, Aston Villa'ya konuk olacak.