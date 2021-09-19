Tottenham 0-3 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi. Londra derbisini 3-0 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Thiago Silva, 57. dakikada N'Golo Kante ve 90+2. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.

Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti. Tottenham ise 9 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Arsenal ile derbide karşılaşacak. Chelsea ise Manchester City'yi ağırlayacak.