Leicester City - Manchester City | CANLI (Leicester City Manchester City maçı canlı yayın)

İngiltere Premier Ligi'nde heyecan A Spor ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, İlkay Gündoğan'lı Manchester City'yi konuk ediyor.
Saat 17.00'de başlayan nefes kesen mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz;
Leicester City: Schmeichel, Castagne, Verstergaard, Çağlar, Bertrand, Albrighton, Ndidi, Tielemans, Barnes, Maddison, Vardy
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, İlkay, Bernardo, Torres, Grealish, Jesus