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Leicester City - Manchester City | CANLI (Leicester City Manchester City maçı canlı yayın)

İngiltere Premier Ligi'nde heyecan A Spor ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, İlkay Gündoğan'lı Manchester City'yi konuk ediyor. Saat 17.00'de başlayan nefes kesen mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 16:56
Leicester City - Manchester City | CANLI (Leicester City Manchester City maçı canlı yayın)

İngiltere Premier Ligi'nde heyecan A Spor ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, İlkay Gündoğan'lı Manchester City'yi konuk ediyor.

Saat 17.00'de başlayan nefes kesen mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz;



İLK 11'LER

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Verstergaard, Çağlar, Bertrand, Albrighton, Ndidi, Tielemans, Barnes, Maddison, Vardy

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, İlkay, Bernardo, Torres, Grealish, Jesus

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