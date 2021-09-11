Leicester City - Manchester City: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, sahasında İlkay Gündoğan'lı Manchester City'yi konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 62. dakika Bernardo Silva kaydetti.
İLK 11'LER
Leicester City: Schmeichel, Castagne, Verstergaard, Çağlar, Bertrand, Albrighton, Ndidi, Tielemans, Barnes, Maddison, Vardy
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, İlkay, Bernardo, Torres, Grealish, Jesus