Manchester United Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cristiano Ronaldo oynayacak mı ?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 4. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde ise süper yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Manchester United sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. İki ekipte mutlak 3 puan için sahaya çıkarken futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu da Cristiano'nun Manchester United-Newcastle United maçında forma giyip giyemeyeceği... Peki Manchester United Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte mücadeleye dair detaylar...

MANCHESTER UNITED NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United Newcastle United maçı 11 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Old Trafford'da oynanacak. Karşılaşma S Sport + kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı maç saatinde haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

RONALDO NEWCASTLE UNITED MAÇINDA OYNAYACAK MI?

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Portekiz'in grupta 2-1 kazandığı İrlanda maçında attığı 2 golle toplam 111 gole ulaşarak milli takımlar forması altında en çok gol atan oyuncu olmayı başaran Cristiano Ronaldo, şimdi Manchester United ile yeni macerasına hazır. Geçtiğimiz günlerde takıma katılan Cristiano Ronaldo Norveçli menajer Ole Gunnar Solskjaer'in ofisinde bir görüşme gerçekleştirdiler. Diğer milli takım oyuncularından erken takım çalışmalarına dönen Cristiano Ronaldo'nun hemen forma giyerek takıma katkı sağlaması bekleniyor.

MANCHESTER UNITED-NEWCASTLE UNITED MAÇ ÖNÜ BİLGİLER!

Newcastle'ı konuk ettiği son 36 lig maçının sadece birini kaybeden Manchester United (26G 9B), tek yenilgisini Aralık 2013'te David Moyes yönetiminde aldı (0-1).

Manchester United'a rakip olduğu son sekiz Premier Lig maçının altısında ilk golü atan Newcastle, bu karşılaşmaların sadece ikisinden galip ayrılabildi (4M).

Premier Lig'de oynadığı son 14 iç saha maçında da gol atan Manchester United, bu karşılaşmalarda toplam 40 gol sevinci yaşadı (ortalama 2.9 gol).

Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmada görev yapması halinde iki Premier Lig maçı arasında en uzun süre geçen oyuncu olacak (12 yıl 118 gün).

Kulüp kariyerinde çıktığı resmi maçlarda 48 hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, bunların ilkini Ocak 2008'de Newcastle karşısında kaydetmişti (Premier Lig).

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