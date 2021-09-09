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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den ayrılan Mathias Zanka Brentford'a transfer oldu

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Mathias Zanka, İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'a transfer oldu. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Danimarkalı stoperle 1-1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2021 Perşembe 21:17
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den ayrılan Mathias Zanka Brentford'a transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Fenerbahçe'den ayrılan Danimarkalı oyuncu Mathias Zanka ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusu ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Danimarka Milli Takımı'nda 35 maçta görev alan Zanka, 2017-19 yılları arasında formasını giydiği Huddersfield Town takımıyla Premier Lig deneyimi yaşamıştı.

Fenerbahçe, 2019'da kadrosuna katmasının ardından Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag takımlarına kiraladığı Zanka'nın devam eden sözleşmesini feshetmişti.



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