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Formasından 375 milyon geldi

Manchester United'a geri dönerek yeni bir meydan okuma başlatan Cristiano Ronaldo daha maça çıkmadan kulübe rekor bir gelir getirdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 06:50
Formasından 375 milyon geldi
Manchester United'a geri dönerek yeni bir meydan okuma başlatan Cristiano Ronaldo daha maça çıkmadan kulübe rekor bir gelir getirdi. 7 numaralı formasına kavuşan Portekizli süper yıldızın forması 12 saatte 32 milyon 500 bin pound'luk yani yaklaşık 375 milyon TL'lik bir gelir getirdi. Forma satışları saatler içerisinde kulüp rekorunu kırarak Kırmızı Şeytanlar'ın kasasını doldurdu. The Sun'da yer alan habere göre Ronaldo, bir kulübe transfer olduktan sonra forması en çok satılan oyuncu oldu. Milli ara dönüşü sahaya çıkması bekleniyor.
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