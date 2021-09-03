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Cristiano Ronaldo'dan Edinson Cavani'ye '7 numara' teşekkürü!

Cristiano Ronaldo, Manchester United'da efsane olduğu 7 numarayı yeniden almasını sağlayan takım arkadaşı Edinson Cavani'ye teşekkür mesajı yayınladı. Portekizli yıldız, söz konusu mesajında, "Manchester United'da 7 numarayı yeniden almanın mümkün olup olmayacağından emin değildim. Edinson Cavani'ye bana numarasını vererek yaptığı bu inanılmaz jest için çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 16:26
Cristiano Ronaldo'dan Edinson Cavani'ye '7 numara' teşekkürü!

Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, kendisiyle özdeşleşen 7 numaralı formayı yeniden almasını sağlayan takım arkadaşı Edinson Cavani'ye teşekkür etti.

Portekizli süper yıldız yaptığı açıklamada 7 numaranın yeniden kendisine verileceğinden emin olmadan imza attığını belirterek, "Manchester United'da 7 numarayı yeniden almanın mümkün olup olmayacağından emin değildim. Edinson Cavani'ye bana numarasını vererek yaptığı bu inanılmaz jest için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Manchester United kariyerini 18 yıl önce 7 numarayla başlatan Cristiano Ronaldo, böylelikle farklı bir numara giymeden yeniden 'Kırmızı Şeytan' olma şansını yakaladı.

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