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Arsene Wenger'den flaş Ronaldo itirafı! "Arsenal forması giymişti"

Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger, 12 yıl aranın hardından Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. Wenger, "Zamanında Ronaldo'yu Arsenal'e alıyordum, Ferguson onu elimden aldı. Bugün de aynısını City'ye yaptı. Ronaldo bizim idman sahamızdaydı, Arsenal forması üzerindeydi" dedi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 17:53
Arsene Wenger'den flaş Ronaldo itirafı! "Arsenal forması giymişti"

Arsenal'in eski teknik adamı Arsene Wenger, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönüşünü değerlendirdi ve Portekizli yıldızı nasıl elinden kaçırdığını anlattı.

2003 yılında Manchester United'dan önce Ronaldo ile anlaştıklarını kaydeden Wenger, "Zamanında Ronaldo'yu Arsenal'e alıyordum, Ferguson onu elimden aldı. Bugün de aynısını City'ye yaptı. Ronaldo bizim idman sahamızdaydı, Arsenal forması üzerindeydi. O dönem Carlos Queiroz, Sir Alex'in yardımcısıydı, Ronaldo'yu ikna ettiler. Biz 4 milyon euro ödeyecektik, onlar 12 milyon euro ödediler." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun geri dönüşünün duygusal olduğunu kaydeden Fransız hoca, "Bu transferi sadece sportif nedenlerle açıklayamayız. Bence karar yüzde 100 rasyonel değil, duygusal bir karar. Bu takımda dengeyi bulmak oldukça zor olacak." dedi.

Manchester United, 36 yaşındaki Portekizli yıldız için 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

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