Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberi: Brezilyalı futbolcu Willian eski takımı Corinthians'a transfer oldu!

Son dakika spor haberi: Brezilyalı futbolcu Willian eski takımı Corinthians'a transfer oldu!

Son dakika transfer haberleri... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Brezilyalı yıldız Willian, kulubüyle sözleşmesini feshederek ülkesinin Corinthians takımına geri döndü. Brezilya temsilcisi Corinthians Willian ile iki yıllık sözleşmeye imza atıldığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 12:02
Son dakika spor haberi: Brezilyalı futbolcu Willian eski takımı Corinthians'a transfer oldu!

Arsenal'den yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kanat oyuncusuyla, devam eden kontratının feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Brezilya temsilcisi Corinthians ise Willian ile iki yıllık sözleşmeye imza atıldığını duyurdu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenal'de haftalık 240 bin sterlin kazanan Brezilyalı oyuncu, profesyonel kariyerine başladığı Corinthians'da forma giymek için maaşında büyük oranda indirime gitmeyi kabul etti.

Brezilya Milli Takımı'nda 70 maça çıkan Willian; Chelsea, Shakhtar Donetsk ve Anji takımlarında da forma giymişti.

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