Son dakika transfer haberi: Manchester United Cristiano Ronaldo'yu resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. 36 yaşındaki oyuncu, 2009 yılında ayrıldığı İngiliz ekibine 12 yıl aranın ardından geri döndü.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen ve takımdan ayrılma kararı alan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, eski takımı Manchester United'a döndü. Kulüp, Portekizli oyuncunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. "Evine Hoş Geldin" başlığı yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun transferi konusunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Welcome 𝗵𝗼𝗺𝗲, @Cristiano 🔴#MUFC | #Ronaldo— Manchester United (@ManUtd) August 27, 2021