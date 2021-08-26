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Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için Watford devrede

Geçen sezon kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi West Brom'da forma giyen Milli futbolcu Okay Yokuşlu için Premier Lig ekibi Watford devreye girdi. İngiliz ekibi milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için teklifini yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 11:20
Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için Watford devrede

Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, 31 Ağustos'a kadar İngiltere Premier Lig'den bir takıma transfer olmayı bekliyor.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için Watford devrede

WATFORD TALİP

Ozan Tufan'ı kiralık olarak kadrosuna katan Premier lig ekibi, Okay Yokuşlu için de kiralama teklifinde bulundu.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için Watford devrede

İspanya La Liga ekibi Celta Vigo ise Okay'ın bonservisiyle takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor, bu nedenle gelen teklifi reddetti.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için Watford devrede

İngiliz basınında yer alan haberde Okay Yokuşlu için takımda kalmak bir seçenek olsa da Okay'ın tarzının Premier Lig'e daha yakın olduğunu düşünmesi nedeniyle takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için Watford devrede

CELTA'NIN BEKLENTİSİ 6 MİLYON EURO

Transfere hala son nokta koyulmamasının nedeni olarak Okay için belirlenen 6 milyon euroluk bonservis bedeli olduğu kaydedildi. Celta'nın bu nedenle kiralama tekliflerine sıcak bakmadığı öğrenildi.

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