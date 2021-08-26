Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için Watford devrede

Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, 31 Ağustos'a kadar İngiltere Premier Lig'den bir takıma transfer olmayı bekliyor.
Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, 31 Ağustos'a kadar İngiltere Premier Lig'den bir takıma transfer olmayı bekliyor.
WATFORD TALİP
Ozan Tufan'ı kiralık olarak kadrosuna katan Premier lig ekibi, Okay Yokuşlu için de kiralama teklifinde bulundu.
İspanya La Liga ekibi Celta Vigo ise Okay'ın bonservisiyle takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor, bu nedenle gelen teklifi reddetti.
İngiliz basınında yer alan haberde Okay Yokuşlu için takımda kalmak bir seçenek olsa da Okay'ın tarzının Premier Lig'e daha yakın olduğunu düşünmesi nedeniyle takımdan ayrılacağı iddia edildi.
CELTA'NIN BEKLENTİSİ 6 MİLYON EURO
Transfere hala son nokta koyulmamasının nedeni olarak Okay için belirlenen 6 milyon euroluk bonservis bedeli olduğu kaydedildi. Celta'nın bu nedenle kiralama tekliflerine sıcak bakmadığı öğrenildi.