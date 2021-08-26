Son dakika transfer haberi: Cristiano Ronaldo Manchester City ile anlaştı! Juventus'la görüşmeler sürüyor

İspanyol basınında yer alan habere göre Manchester City, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes'i ikna etti. İngiliz ekibi, Juventus ile görüşmeleri sürdürüyor.

Haberde, İtalyan temsilcisinin Ronaldo'ya karşılık yapılan anlaşmada Gabriel Jesus'u istediği İngiliz ekibinin ise Sterling'i önerdiği bildirildi.