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Southampton - Mancheste United: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United deplasmanda Souyhampton ile karşı karşıya geldi. St. Mary's'de oynanan zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Manchester United puanını 4'e çıkardı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 18:17
Southampton - Mancheste United: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Southampton ile Manchester United kozlarını paylaştı. St.Mary's'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Southampton Fred'in 30. dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 1-0'a getirdi. Manchester United bu gole 55. dakikada Greenwood'un golüyle karşılık verdi.

Paul Pogba ise Premier Lig'in ilk 2 haftasında 5 asist yapan ilk oyuncu oldu.

Bu sonucun ardından Manchester United, 4 puana yükseldi. İlk hafta Everton'a kaybeden Southampton ise ilk puanını aldı.

Manchester United, gelecek hafta Wolves'a konuk olacak. Southampton ise Newcastle deplasmanına gidecek.

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