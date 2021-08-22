Southampton - Mancheste United: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Southampton ile Manchester United kozlarını paylaştı. St.Mary's'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Southampton Fred'in 30. dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 1-0'a getirdi. Manchester United bu gole 55. dakikada Greenwood'un golüyle karşılık verdi.
Paul Pogba ise Premier Lig'in ilk 2 haftasında 5 asist yapan ilk oyuncu oldu.
Bu sonucun ardından Manchester United, 4 puana yükseldi. İlk hafta Everton'a kaybeden Southampton ise ilk puanını aldı.
Manchester United, gelecek hafta Wolves'a konuk olacak. Southampton ise Newcastle deplasmanına gidecek.