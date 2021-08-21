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Leeds United Everton canlı izle

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta heyecanı A Spor'da yaşanıyor. Günün öne çıkan karşılaşmalarından olan Leeds United Everton mücadelesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. İlk maçta Manchester United karşısında bozguna uğrayan Leeds United, seyircisinin önünde Everton'ı yenmek istiyor. Leeds United Everton maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:59
Leeds United Everton canlı izle

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Leeds United ile Everton kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Leeds United-Everton maçı canlı yayın:

ASpor CANLI YAYIN


LEEDS UNITED-EVERTON İLK 11'LER

Leeds United: Meslier, Ayling, Struijk, Cooper, Firpo, Phillips, Raphinha, Dallas, Klich, Harrison, Bamford.

Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Allan, Doucouré, Gray, Richarlison, Iwobi, Calvert-Lewin.

LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United-Everton arasında oynanacak maç saat 17.00'de başladı. Dev karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

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