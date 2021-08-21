Leeds United Everton canlı izle

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Leeds United ile Everton kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
Leeds United-Everton maçı canlı yayın:
ASpor CANLI YAYIN
LEEDS UNITED-EVERTON İLK 11'LER
Leeds United: Meslier, Ayling, Struijk, Cooper, Firpo, Phillips, Raphinha, Dallas, Klich, Harrison, Bamford.
Everton: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Allan, Doucouré, Gray, Richarlison, Iwobi, Calvert-Lewin.
LEEDS UNITED-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leeds United-Everton arasında oynanacak maç saat 17.00'de başladı. Dev karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor.