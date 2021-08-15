Son dakika spor haberi: Pep Guardiola'dan Jürgen Klopp'a sert tepki

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin İspanyol menajeri Pep Guardiola, transferlerinin Finansal Fair-Play'e uygun olmadığını söyleyen Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'a sert yanıt verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı konuyla ilgili, "Bazıları menfaat için yapar, bazıları ise bir menfaat istemeden yatırımını yapar. Elimizden gelen her şeye yatırım yapıyoruz. Eskiden böyle yapan 1-2 kulüp vardı. Şimdi Roman Abramovich ve Şeyh Mansour var. Satın almak istiyorlar, burada sorun nerede? Kısıtlamalar herkes gibi bizim için de geçerli. Liverpool eğer Manchester City'nin yaptığı harcamaları kabul etmiyorsa mahkemeye gidip şikayetini yapabilir" dedi.