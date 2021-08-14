Manchester United - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'in iki köklü ekibi Manchester United ve Leeds United, 14 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Manchester United, dev rakiplerine karşı iyi bir performans sergileyen Bielsa'lı Leeds'i ağırlayacak.

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Manchester United - Leeds United maçı, 14 Ağustos Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Öte yandan bu önemli mücadele, S Sport'tan naklen ekranlara gelecek.

UNITED DEV TRANSFERLER YAPTI

Öte yandan Manchester United, yaz transfer sezonunda kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Premier Lig devi, Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho ve Real Madrid'den Raphael Varane ile kadrosunu güçlendirdi.