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Brentford-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

İngiltere Premier Lig'de heyecan başlıyor. Ligin ilk haftasında Arsenal, deplasmanda Brentford'la karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, mücadelenin başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanalla ilgili bilgileri aratıyor. Peki, Brentford-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 16:10
Brentford-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun ilk maçında Arsenal, İngiltere Premier Lig'in yeni temsilcisi Brentford'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Peki, Brentford-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?

BRENTFORD-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Brentford-Arsenal mücadelesini hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.

BRENTFORD-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brentford: Raya; Jansson, Ajer, Pinnock; Roerslev, Janelt, Onyeka, Norgaard, Henry; Mbeumo, Toney

Arsenal: Leno; Chambers, White, Mari, Tierney; Xhaka, Lokonga; Pepe, Smith Rowe, Aubameyang; Lacazette

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