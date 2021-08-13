Brentford-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun ilk maçında Arsenal, İngiltere Premier Lig'in yeni temsilcisi Brentford'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Peki, Brentford-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?
BRENTFORD-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Brentford-Arsenal mücadelesini hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.
BRENTFORD-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Brentford: Raya; Jansson, Ajer, Pinnock; Roerslev, Janelt, Onyeka, Norgaard, Henry; Mbeumo, Toney
Arsenal: Leno; Chambers, White, Mari, Tierney; Xhaka, Lokonga; Pepe, Smith Rowe, Aubameyang; Lacazette