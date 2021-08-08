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Inter'in yıldızı Lautaro Martinez Tottenham Hotspur'a transfer oluyor

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'de yıldız futbolcular tek tek takımdan ayrılıyor. Lukaku'nun Chelsea'ye transfer olacağı iddialarının ardından bir flaş haber de Lautaro Martinez'den geldi. Arjantinli yıldızın 70 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer olacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 15:47
Inter'in yıldızı Lautaro Martinez Tottenham Hotspur'a transfer oluyor

Premier Lig'in devlerinden Tottenham Hotspur, Inter ile Lautaro Martinez için anlaşma sağladı.

The Times'ta yer alan habere göre; Tottenham, Lautaro Martinez için Inter'e 70 milyon euro bonservis ödeyecek. Sözleşmedeki bonus maddeleri ise 20 milyon euro olacak.

23 yaşındaki Arjantinli oyuncu da Tottenham ile el sıkışırken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Arjantin takımı Racing Club'tan 2018 yazında 25 milyon euro'ya Inter'e transfer olan Lautaro, 100 Serie A maçında 37 gol atıp 16 asist yaptı.

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