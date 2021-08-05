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Okay Yokuşlu'ya Premier Lig ekipleri Watfrod ve Wolverhampton talip oldu!

Bonservisi İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'da bulunan milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya İngiltere Premier Lig'den iki takım talip oldu. Geçen sezonu West Bromwich'te kiralık olarak tamamlayan Okay'ı Watford ve Wolverhampton'ın transfer etmek istediği öne sürüldü.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 16:56
Okay Yokuşlu'ya Premier Lig ekipleri Watfrod ve Wolverhampton talip oldu!

İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun yeni takımı çok yakında belli olacak. İngiliz basını, geçen sezonun ikinci yarısında West Bromwich'te kiralık oynayan Okay'ın futbol hayatına Ada'da devam edeceğini duyurdu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Okay Yokuşlu'yu Premier Lig ekipleri Watford ve Wolverhampton transfer etmek istiyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu 16 maçta forma giymişti. 27 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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