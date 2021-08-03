Son dakika transfer haberi: Tottenham'da ayrılık bilmecesi! Harry Kane...

Tottenham'da Harry Kane bilmecesi sürüyor. İngiliz golcünün adı bir kez daha transfer iddialarıyla gündemde.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Harry Kane'in Pazartesi günü Tottenham ile çalışmalara başlaması bekleniyordu ancak yıldız golcü henüz antrenmanlara başlamış değil. Beklenmeyen bu durumun Tottenham cephesinde hayal kırıklığı yaşattığı konuşuluyor.



AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Mayıs ayında takımdan ayrılmak istediğini Tottenham yönetimine bildiren Harry Kane'in izinsiz takıma katılmaması ayrılık spekülasyonlarını güçlendirirken oyuncunun bu yaz Manchester City, Manchester United ve Chelsea'den gelen ilgiye karşılık vermesi bekleniyor.

Manchester City'nin haziran ayında Harry Kane için 100 milyon sterlin'lik bir teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.

Tottenham Başkanı Daniel Levy, Harry Kane'i takımda tutmak istese de 120 milyon sterlin'in üzerinde bir değere sahip olan futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Tottenham altyapısından yetişen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bugüne kadar Premier Lig'de 245 maça çıkan Harry Kane 166 gole imza atarken 34 de asist yaptı ve toplamda 200 gole direkt katkıda bulundu.