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Son dakika transfer haberi: Xherdan Shaqiri Liverpool'dan ayrılacağını duyurdu

Son dakika transfer haberleri... Transfer dönemlerinde sıklıkla Türk takımlarının gündemine gelen İsviçreli forvet Xherdan Shaqiri, Liverpool'dan ayrılmak istediğini kulübe bildirdiğini, İngiliz ekibinin de bu talebi kabul ettiğini açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:32 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:33
Son dakika transfer haberi: Xherdan Shaqiri Liverpool'dan ayrılacağını duyurdu

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcu Xherdan Shaqiri, kulübünden ayrılıyor. Yıldız futbolcu, İtalyan basınından Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamada, "Kariyerimde şu an en önemli şey düzenli oynayabilmek.

Son 3 sezondur bunu yapamadım. Bu nedenle Liverpool'a kendimi bir meydan okuma için hazır hissettiğimi söyledim. Onlarda bu talebimi kabul etti ve gelen teklifleri değerlendiriyorlar. Ayrılmama engel olmayacaklar" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Shaqiri'nin, transfer dönemlerinde Türk kulüpleriyle de anılıyordu.

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