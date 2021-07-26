Son dakika transfer haberi: Xherdan Shaqiri Liverpool'dan ayrılacağını duyurdu

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcu Xherdan Shaqiri, kulübünden ayrılıyor. Yıldız futbolcu, İtalyan basınından Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamada, "Kariyerimde şu an en önemli şey düzenli oynayabilmek.

Son 3 sezondur bunu yapamadım. Bu nedenle Liverpool'a kendimi bir meydan okuma için hazır hissettiğimi söyledim. Onlarda bu talebimi kabul etti ve gelen teklifleri değerlendiriyorlar. Ayrılmama engel olmayacaklar" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Shaqiri'nin, transfer dönemlerinde Türk kulüpleriyle de anılıyordu.