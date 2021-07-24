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Son dakika transfer haberi: Manchester United Solskjaer'in sözleşmesini uzattı

Son dakika transfer haberleri... İngiliz devi Manchester United, 48 yaşındaki Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:52
Son dakika transfer haberi: Manchester United Solskjaer'in sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Norveçli teknik adamın 2024 yılına kadar Manchester ekibinin başında kalacağı kaydedildi. 2018 yılında Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Solskjaer, geride kalan sezon UEFA Avrupa Ligi'nde takımını finale taşımış, ancak kupayı İspanya'nın Villarreal takımı kazanmıştı.

Manchester United, dün İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho'yu 73 milyon sterlin bonservis bedeliyle 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıklamıştı.



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