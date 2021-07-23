Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberi: Harry Kane Manchester City'e transfer olursa Premier Lig'in en çok kazanan oyuncusu olacak!

Son dakika spor haberi: Harry Kane Manchester City'e transfer olursa Premier Lig'in en çok kazanan oyuncusu olacak!

İngiltere Premier Lig'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Aguero'nun Barcelona'ya transfer olması sonrası golcü arayışlarına hız veren Manchester City'den gündem yaratan bir hamle geldi. City'nin, Tottenham'ın yıldız santrforu Harry Kane için 190 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda haftada 467 bin euro kazanması beklenen Kane böylece Premier Lig'in en fazla kazanan futbolcusu olmayı başaracak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 16:04
Son dakika spor haberi: Harry Kane Manchester City'e transfer olursa Premier Lig'in en çok kazanan oyuncusu olacak!

İngiltere'nin golcü futbolcusu Harry Kane rekor bir bonservis bedeliyle Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'ye transfer olabilir.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Tottenham forması giyen Kane'in transferi, 190 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında gerçekleşebilir. Tottenham'ın teklifi kabul etmesi halinde yeni takımına dört veya beş yıllık imza atacak olan 27 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Premier Lig'n en çok kazanan oyuncusu olacak.

PREMIER LİG'İN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCUSU OLACAK!
Manchester City'ye atacağı imzanın ardından haftada 467 bin euro kazanması beklenen Kane böylece Premier Lig'in en fazla kazanan futbolcusu olmayı başaracak.

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