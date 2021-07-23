Son dakika spor haberi: Harry Kane Manchester City'e transfer olursa Premier Lig'in en çok kazanan oyuncusu olacak!

İngiltere'nin golcü futbolcusu Harry Kane rekor bir bonservis bedeliyle Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'ye transfer olabilir.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Tottenham forması giyen Kane'in transferi, 190 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında gerçekleşebilir. Tottenham'ın teklifi kabul etmesi halinde yeni takımına dört veya beş yıllık imza atacak olan 27 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Premier Lig'n en çok kazanan oyuncusu olacak.

PREMIER LİG'İN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCUSU OLACAK!

Manchester City'ye atacağı imzanın ardından haftada 467 bin euro kazanması beklenen Kane böylece Premier Lig'in en fazla kazanan futbolcusu olmayı başaracak.