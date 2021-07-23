Son dakika haberi: İlkay Gündoğan İtalyan sevgilisiyle Çeşme sahillerinde

Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta sahası İlkay Gündoğan, sevgilisi Sara Arfaoui ile tatil için Türkiye'ye geldi. Çiçeği burnunda sevgililer, Alaçatı'da halkın ilgi odağı oldu. İtalyan güzel, sempatikliği ve fit haliyle Çeşme sahillerinde bütün bakışları üzerine çekti. Hem memleket hasretini gideren hem de mutluluktan ayakları yerden kesilen İlkay Gündoğan'dan şaşırtan bir hamle geldi.

İKİSİ DE PAYLAŞTI

Önce İtalyan güzel, Gündoğan'la fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Bu pasa kayıtsız kalmayan yıldız futbolcu da sevgilisinin paylaştığı fotoğrafı hikaye bölümünde paylaşarak aşkına karşılık verdi. İlk kez aşklarını ilan eden ikili, daha önce Portofino'da objektiflere takılmış, ancak aşklarıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.