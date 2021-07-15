Son dakika spor haberi: Arsenal'li Willian'ın göbeği sosyal medyayı salladı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Willian, son haliyle görenleri şaşırttı. Yıldız futbolcunun, İskoç ekibi Hibernian ile oynanan ve 2-1 kaybedilen hazırlık maçındaki kilolu görüntüsü taraftarları bir hayli kızdırdı.

2020 yazında Chelsea'den Arsenal'e bedelsiz transfer olan Willian, büyük umutlarla geldiği Londra ekibinde beklentileri karşılayamamıştı. Restoran işletme işine giren Brezilyalı kanat oyuncusu, Hibernian karşısında aldığı kilolarla dikkat çekerken haftalık 220 bin poundla takımın en çok kazanan isimleri arasında olması eleştirileri artırdı.

Kariyerine Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'ta başlayan Willian, Shakhtar Donetsk, Anji, Chelsea ve Arsenal formaları giydi. Arsenal'de toplam 37 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, 1 gol atarken 7 de asist yaptı. Willian'ın Chelsea'de ise çıktığı 339 karşılaşmada 63 gol atarken 62 asiste imzasını atmıştı.

