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Son dakika transfer haberi: milli stoper 'yü istiyor!

Son dakika transfer haberleri... ekibi , 'den ikinci kez defansa takviye yapmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, 'ın gündemine milli yıldız 'yü aldığını yazdı.  (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:23
Son dakika transfer haberi: Manchester United milli stoper Çağlar Söyüncü'yü istiyor!

İngiltere ekiplerinden 'da teknik direktör , defansın merkezine 'nın uzun vadeli partneri olabilecek bir isim arayışında. İngiliz basınından 'ın haberine göre , listesine 'de forma giyen milli futbolcu 'yü aldı. Maguire ile Çağlar, 'da daha önce bir sezon beraber oynamışlardı. İkilinin yeniden bir araya gelebileceği konuşuluyor.

Leicester City ile olan sözleşmesi 2023 yılına sona erecek Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibine 2018'de 21 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. ve altyapılarında oynayan milli stoper, sırasıyla , , ve Leicester City formaları giydi. Geride bıraktığımız sezon Leicester formasıyla 32 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki defans, 1 de gol atmıştı.

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