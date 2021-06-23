Son dakika transfer haberi: Manchester United milli stoper Çağlar Söyüncü'yü istiyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, defansın merkezine Harry Maguire'nın uzun vadeli partneri olabilecek bir isim arayışında. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Kırmızı Şeytanlar, listesine Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü aldı. Maguire ile Çağlar, Leicester'da daha önce bir sezon beraber oynamışlardı. İkilinin yeniden bir araya gelebileceği konuşuluyor.

Leicester City ile olan sözleşmesi 2023 yılına sona erecek Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibine 2018'de 21 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Menemenspor ve Bucaspor altyapılarında oynayan milli stoper, sırasıyla Aliağa FK, Altınordu, Freiburg ve Leicester City formaları giydi. Geride bıraktığımız sezon Leicester formasıyla 32 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki defans, 1 de gol atmıştı.