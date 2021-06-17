Rafael Benitez Everton yolunda

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından menajer arayışlarını sürdüren Everton, Rafael Benitez ile anlaşma aşamasına geldi.

İspanyol teknik adam ile Everton arasındaki görüşmeler olumlu geçti. Son olarak Çin ekibi Dalian'ı çalıştıran Benitez, bir süredir takım çalıştırmıyordu.

Everton'ın ezeli rakibi 2004 ile 2010 yılları arasında başında bulunan Benitez, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ve UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Benitez, Everton'ın başına geçmesi halinde ilk kez iki ezeli rakibi de çalıştıran ilk teknik adam olacak.