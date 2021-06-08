Haaland’ı solladı

Futbol dünyasında piyasa değeri en yüksek oyuncu, 190.2 milyon euro ile Manchester City'den Phil Foden oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin hazırladığı rapora göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen (Bundesliga, Ligue 1, Premier Lig, La Liga ve Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi. 190,2 milyon euro piyasa değeri bulunan Foden, zirveye çıktı. Mason Greenwood 178 milyon euro ile takip ederken; Haaland, 155,5 milyon euro ile 4. sırada yer aldı.