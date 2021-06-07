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'dan rekor transfer! imzayı attı

ekiplerinden , 'nin Arjantinli yıldızı 'yı transfer etti. Aston Villa, Emiliano Buendia için 33 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kırdı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 16:16
Aston Villa'dan rekor transfer! Emiliano Buendia imzayı attı

ekiplerinden , Arjantinli futbolcu 'nın transferi konusunda ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuya ödenecek bonservis bedeli konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

için kampında bulunan Buendia'nın, daha sonra sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

basınında yer alan haberlere göre, Aston Villa, Emiliano Buendia için 33 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kırdı. İngiliz kulübü, futbolcunun performansına göre, fazladan 7 milyon avro daha ödeme yapabilecek.

Geçen sezon 15 gollük performansıyla Emiliano Buendia, 'te yılın oyuncusu seçilmişti.



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