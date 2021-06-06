Ada’nın en iyisi Ruben Dias

Manchester City’nin Portekizli stoperi Ruben Dias, Premier Lig’de 2020-21 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. 24 yaşındaki Dias, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.
Manchester City'nin Portekizli stoperi Ruben Dias, Premier Lig'de 2020-21 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. 24 yaşındaki Dias, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.