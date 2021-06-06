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Ada’nın en iyisi

’nin Portekizli stoperi , ’de 2020-21 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. 24 yaşındaki Dias, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 06:50
Ada’nın en iyisi Ruben Dias
'nin Portekizli stoperi , 'de 2020-21 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. 24 yaşındaki Dias, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.
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