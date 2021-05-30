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Son dakika transfer haberi: 'dan geleceğine ilişkin flaş sözler! "'ye dönmek..."

Son dakika transfer haberleri... Adı 'la anılan milli futbolcu , geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Sezonun ikinci yarısını 'den düşen 'te geçiren başarılı orta saha, 'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin konuştu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 14:05
Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu'dan geleceğine ilişkin flaş sözler! "Türkiye'ye dönmek..."

Bonservisi 'da bulunan , 2020-21 sezonunun ikinci yarısını 'te geçirdi. Takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşayan milli futbolcu, gelecek sezon da 'de kalmak istiyor.

Goal 'ye konuşan Okay, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

Celta Vigo ile iki sene daha sözleşmem var. Kulübün mali durumu hakkında net bir bilgim yok. Fakat açıkçası bana gelecek teklifler doğrultusunda beni satmaya çok kapalı olduklarını düşünmüyorum. Transferime izin verebilirler. Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem şu an itibariyle yok. Benim hedefim kalabildiğim kadar yüksek seviyelerde kalıp 'da ülkemizi temsil etmek. Bu hedefi gerçekleştirmek istiyorum.

2018'de 6 milyon euro bonservis bedeliyle temsilcisi Celta Vigo'ya transfer olan 27 yaşındaki orta saha, 'de 16 maçta görev yaptı.

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