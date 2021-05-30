Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu'dan geleceğine ilişkin flaş sözler! "Türkiye'ye dönmek..."

Bonservisi Celta Vigo'da bulunan Okay Yokuşlu, 2020-21 sezonunun ikinci yarısını West Bromwich'te geçirdi. Takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşayan milli futbolcu, gelecek sezon da Premier Lig'de kalmak istiyor.

Goal Türkiye'ye konuşan Okay, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

Celta Vigo ile iki sene daha sözleşmem var. Kulübün mali durumu hakkında net bir bilgim yok. Fakat açıkçası bana gelecek teklifler doğrultusunda beni satmaya çok kapalı olduklarını düşünmüyorum. Transferime izin verebilirler. Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem şu an itibariyle yok. Benim hedefim kalabildiğim kadar yüksek seviyelerde kalıp Avrupa'da ülkemizi temsil etmek. Bu hedefi gerçekleştirmek istiyorum.

2018'de 6 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol temsilcisi Celta Vigo'ya transfer olan 27 yaşındaki orta saha, İngiltere'de 16 maçta görev yaptı.