Son dakika spor haberleri: Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford City Premier Lig'e yükseldi!

İngiltere Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu. Championship play-off finalinde Swansea City ile karşılaşan Brentford City, rakibini 2-0 mağlup ederek adını Premier Lig'e yazdırdı.

Brentford'a zaferi getiren golleri 10'da penaltıdan Ivan Toney ile 20'de Emiliano Marcondes kaydetti.

Swansea City'de Jay Futon 65'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

HALİL DERVİŞOĞLU PREMIER LİG'DE!

Premier Lig'e yükselen son takım olan Brentford City, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun da bonservisini elinde bulunduruyor. Geçen sezon kiralık olarak G.Saray forması giyen Halil Dervişoğlu böylecek, gelecek sezon takımından ayrılmazsa Premier Lig'de boy gösterecek.