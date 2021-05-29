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Son dakika spor haberleri: 'nun takımı City 'e yükseldi!

İngiltere play-off finalinde City, 'yi 2-0 mağlup ederek 'e yükselen son takım oldu. Brentford'u 'e taşıyan golleri (pen.) ile kaydetti. Böylece milli futbolcu da gelecek sezon Brentford formasıyla Premier Lig'de forma giyme şansı kazandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:16
Son dakika spor haberleri: Halil Dervişoğlu'nun takımı Brentford City Premier Lig'e yükseldi!

'e yükselen son takım belli oldu. play-off finalinde City ile karşılaşan City, rakibini 2-0 mağlup ederek adını 'e yazdırdı.

Brentford'a zaferi getiren golleri 10'da penaltıdan ile 20'de kaydetti.

'de 65'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

HALİL DERVİŞOĞLU PREMIER LİG'DE!

'e yükselen son takım olan , milli futbolcu 'nun da bonservisini elinde bulunduruyor. Geçen sezon kiralık olarak forması giyen Halil Dervişoğlu böylecek, gelecek sezon takımından ayrılmazsa Premier Lig'de boy gösterecek.

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