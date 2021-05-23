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İngiltere Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar belli oldu!

İngiltere Premier Lig'de son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu. Şampiyon , ikinci sıradaki , 3'üncü Liverpool ve 4'üncü Chelsea, biletini kaptı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 20:57
İngiltere Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar belli oldu!

İngiltere Premier Lig'de son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu.

Ligde Şampiyonlar Ligi vizesi almaya çalışan takımlardan Liverpool, konuk ettiği 'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve 69 puanla ligi 3. sırada tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

Chelsea'nin puansız kapattığı son hafta maçının ardından ligi ilk 4 içinde bitirme olasılığı yakalayan ise bu avantajı değerlendiremedi.

, 41. dakikada , 76. dakikada (kendi kalesine), 87. ve 90+6. dakikalarda 'ın ağları sarmasıyla deplasmanda rakibini 4-2 yendi. Leicester City'nin gollerini, ikisi de penaltıdan olmak üzere kaydetti.

Bu sonuçla 67 puanlı Chelsea'nin ardında kalarak ligi 66 puanla 5. sırada tamamlayan Leicester City'de milli oyuncu , 90 dakika boyunca sahada kaldı.

ŞAMPİYON, FARKLI KAZANDI

Şampiyonluğu önceki haftalara garantileyen , konuk ettiği , , Phil Foden ve Sergio Agüero'nun (2) fileleri havalandırmasıyla 5-0 yendi.

Lig ikincisi ise konuk olduğu Wolverhampton Wanderers'ı 13. dakikada Anthony Elanga ve 45+4. dakikada Juan Mata'nın penaltı golüyle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golünü, 39. dakikada Nelson Semedo kaydetti.

HARRY KANE GOL KRALI OLDU

Fulham, West Bromwich Albion ve Sheffield United'ın küme düştüğü İngiltere Premier Lig'de 2020-2021 sezonu gol krallığı yarışını, rakip fileleri 23 kez havalandıran İngiliz santrafor Harry Kane kazandı.

Kane'i, 22 golle Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ve 18 golle Manchester Unitedlı Bruno Fernandes izledi.



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