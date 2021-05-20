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Son dakika spor haberi: 'li yılın futbolcusu seçildi

Son dakika spor haberleri... İngiltere ekiplerinden 'nin Portekizli yıldızı , Ada'da yılın futbolcusu seçildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 14:34 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 14:39
Son dakika spor haberi: Manchester City'li Ruben Dias yılın futbolcusu seçildi

(FWA), şampiyonu 'nin stoperi 'ı yılın futbolcusu seçti. FWA'dan yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Portekizli futbolcu, 700'e yakın gazetecinin katıldığı oylamada takım arkadaşı ile Tottenhamlı 'i geride bırakarak 2021 yılının futbolcusu seçildi.

Ruben Dias, 2020'nin eylül ayında 68 milyon euro bonservis bedeliyle 'dan Manchester City'ye transfer olmuştu.

Portekizli savunmacı, İngiliz ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıktı ve bir gol kaydetti.

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