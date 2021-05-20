Haberler İngiltere Premier Lig David Beckham ve Gerrard'a büyük onur!

ve 'a büyük onur!

'nin efsane futbolcularından ve , 'in Şöhretler Müzesine isimlerini yazdırdı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 16:21
David Beckham ve Gerrard'a büyük onur!

'in eski yıldız futbolcularından ve , Şöhretler Müzesi'ne seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, ile 6 lig şampiyonluğu yaşayan ile ligde 17 yıl forması giyen 'ın Şöhretler Müzesi'nin 2021 yılındaki son üyeleri olduğu belirtildi.

1995-2003 yıllarında ligde 264 maça çıkan Beckham 62 gol atarken, 1998-2005 yıllarında 504 karşılaşmada görev alan Gerrard ise 121 kez ağları sarstı.

Premier Lig'de daha önce , , , , ve , Şöhretler Müzesi'ne adlarını yazdırmıştı.

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