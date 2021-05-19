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Premier Lig açıkladı! Şöhretler Müzesi'nin yeni üyesi Lampard

yönetimi, futbolculuk kariyerinde , ve formalarıyla toplamda 177 gol kaydeden 'ı Şöhretler Müzesi'ne seçti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:09
Premier Lig açıkladı! Şöhretler Müzesi'nin yeni üyesi Lampard

'in eski yıldız futbolcularından , Şöhretler Müzesi'ne seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, , ve formalarıyla toplam 177 kez ağları sarsarak ligin en golcü orta saha oyuncusu rekorunu elinde bulunduran Lampard'ın, Şöhretler Müzesi'nin yeni üyesi olduğu belirtildi.

Ligde 2004-2005 sezonunun en iyi oyuncusu seçilen ve 3 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Lampard; , Thierry Henry, Eric Cantona ve Roy Keane'in ardından Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne adını yazdıran beşinci futbolcu oldu.

Şöhretler Müzesi'ne, taraftarların ve Premier Lig temsilcilerinin vereceği oyların sonucunda önümüzdeki günlerde 3 yıldız futbolcu daha eklenecek.

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