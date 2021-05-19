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Chelsea City 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Chelsea sahasında City'i konuk etti. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri Antonio Rüdiger ve penaltıdan Jorginho'dan geldi. 'nin tek golünü Kelechi Iheanacho kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:17
Chelsea Leicester City 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nde Chelsea, sahasında City'yi 2-1 mağlup etti. Ligin 37. haftasında 'ne katılma mücadelesi veren Chelsea ile Leicester, 'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım Chelsea, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 47. dakikasında Antonio Rüdiger ve 66. dakikasında da Jorginho'nun penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti.

, Kelechi Iheanacho'nun 76. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Chelsea sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolculardan karşılaşmada 90 dakika görev alırken takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Chelsea bu sonuçla puanını 67'ye çıkartarak ligde 3. sıraya yükselirken, Leicester City 66 puanla 4. sırada yer aldı.

'in ilk 4 sırasında yer alan takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde ediyor. Ligde 5. sırada yer alan 'un 63 puanı bulunuyor.

Öte yandan, ligde bugün oynanan diğer karşılaşmalarda, geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden , deplasmanda 'a 3-2 mağlup oldu.

Ligde 2. sırada yer alan ise sahasında 'la 1-1 berabere kaldı.

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