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-Liverpool: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi... İngiltere 'in 36. haftası uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne oldu. Sahasında Liverpool ile karşılaşan karşılaşmadan 2-1 mağlubiyetle ayrılırken, Liverpool'a galibiyeti getiren gol uzatma dakikalarında korner vuruşu için kalesini terk eden kaleci Alisson'dan geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 20:49
West Bromwich-Liverpool: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere 'in 36. haftasında Liverpool deplasmanda ile karşılaştı. 'da oynanan mücadeleyi Liverpool, kaleci Alisson'un 90+5. dakikada kornerden gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla 2-1 kazandı ve Şampiyonlar Ligi bileti için önemli bir adım attı.

West Bromwich, 15. dakikada Robson-Kanu'nun golüyle öne geçerken, Liverpool'un beraberlik sayısını 33. dakikada Salah kaydetti. 90+5. dakikadaki son şansta ileri çıkan Alisson, kornerden golü attı ve takımına 3 puanı getirdi.

West Bromwich'te milli oyuncumuz , ilk 11'de başladığı maçta 75 dakika sahada kalırken, 'dan kiralanan yedek kulübesinde yer aldı.

Bu sonucun ardından Liverpool 63 puana yükseldi ve 4. sıradaki 'nin 1 puan gerisinde yer aldı. Lige veda eden West Bromwich ise 26 puanla 19. sırada kaldı.

Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool deplasmanda ile karşılaşacakken, West Bromwich evinde West Ham'ı konuk edecek.

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