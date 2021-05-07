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2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında sahasında 'ı ağırladı. Konuk ekip mücadeleden 4-2 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. 'a galibiyeti getiren golleri (2), ve kaydetti. Leicester'ın golleri Albrighton ve Iheanacho'dan geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:22
Leicester City Newcastle United 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 35. hafta mücadelesinde , sahasında 'ı konuk etti. 'nda oynanan karşılaşmayı United 4-2 kazanarak haftanın en büyük sürprizlerinden birine imza atmış oldu.

Karşılaşmanın 22. dakikasında 'ın golüyle öne geçen Newcastle, 'in 34. dakikadaki sayısıyla farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Leicester City oyuna ortak olmayı başaramadı ve 64. dakikada skoru 3-0 yaptı. Callum Wilson 73'te bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-0 yaptı. Leicester City 80. dakikada Albrighton ve 87'de Iheanacho ile goller bulsa da galibiyet için yeterli olmadı ve Newcastle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Leicester City 63 puanda kalarak haftayı 3. sırada bitirmeyi tehlikeye attı. Newcastle United ise 39 puana yükseldi ve düşme hattından uzaklaşmış oldu.

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