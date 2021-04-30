Haberler İngiltere Premier Lig Southampton - Leicester City: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

- City: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

'de heyecan sürüyor... Milli yıldızlarımız ve 'in formasını giydiği City, deplasmanda ile karşılaştı. Mücadele 1-1 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 01:02
Southampton - Leicester City: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Milli yıldızlarımız ve 'in formasını giydiği City, deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Maçın henüz 10. dakikasında 'ın atılmasıyla 10 kişi kalan ev sahibi ekip, 61'de penaltıdan Ward-Prowse ile bulduğu sürpriz golle öne geçmeyi başardı.

68'de 'nun asistinde 'ın attığı golle skoru dengeleyen Leicester, kalan sürede baskısını arttırsa da Southampton kalecisi 'i geçemedi.

Bu sonuçla büyük bir bölümünü 10 kişi tamamladığı maçta önemli bir puan kazanan ev sahibi Southampton, puanını 37'ye çıkardı ve 13. sıraya yerleşti.

Konuk Leicester ise 67 puanlı 2. 'ın 4 puan arkasında ilk 2 takibini sürdürdü.

Konuk ekipte milli stoper Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika süre aldı. Bir diğer Leicester forması giyen temsilcimiz Cengiz Ünder ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

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