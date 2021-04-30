Southampton - Leicester City: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Milli yıldızlarımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi.

Maçın henüz 10. dakikasında Vestergaard'ın atılmasıyla 10 kişi kalan ev sahibi ekip, 61'de penaltıdan Ward-Prowse ile bulduğu sürpriz golle öne geçmeyi başardı.

68'de Iheanacho'nun asistinde Evans'ın attığı golle skoru dengeleyen Leicester, kalan sürede baskısını arttırsa da Southampton kalecisi McCarthy'i geçemedi.

Bu sonuçla büyük bir bölümünü 10 kişi tamamladığı maçta önemli bir puan kazanan ev sahibi Southampton, puanını 37'ye çıkardı ve 13. sıraya yerleşti.

Konuk Leicester ise 67 puanlı 2. Manchester United'ın 4 puan arkasında ilk 2 takibini sürdürdü.

Konuk ekipte milli stoper Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika süre aldı. Bir diğer Leicester forması giyen temsilcimiz Cengiz Ünder ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.