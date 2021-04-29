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yönetiminden Ramazan ayında oruç tutan oyuncular için yeni karar

İngiltere yönetimi, Ramazan ayında oruç tutan futbolcular için yeni bir karar alma hazırlığında. Aktarılan bilgilere göre, yönetimi, Ramazan ayı boyunca oynanan akşam maçlarında oruç tutan Müslüman oyuncuların, oruçlarını açabilmesi için karşılaşmayı uygun bir anda durdurmak adına hakemlere, takım kaptanlarıyla konuşmak için yetki verdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 11:37
Premier Lig yönetiminden Ramazan ayında oruç tutan oyuncular için yeni karar

yönetimi, Ramazan ayında oruç tutan Müslüman oyuncuların karşılaşma esnasında oruçlarını açabilmeleri için oyunu durdurmayı planlıyor.

Premier Lig yönetiminin Ramazan ayı dolayısıyla oruç tutan Müslüman oyunculara kolaylık sağlamak adına bir uygulama başlatması söz konusu. Buna göre lig yönetimi, Ramazan ayı boyunca oynanan akşam maçlarında oruç tutan Müslüman oyuncuların, oruçlarını açabilmesi için karşılaşmayı uygun bir anda durdurmak adına hakemlere, takım kaptanlarıyla konuşmak için yetki verdi.

26 Nisan pazartesi günü oynanan - karşılaşmasında takım kaptanları, maç öncesi hakem ile yaptıkları görüşmede oruç tutan oyuncular için maçın ilk yarım saatin ardından uygun bir zaman diliminde durdurulması için anlaşmıştı. Bu uygulamanın ardından Leicester City oyuncusu ile Crystal Palace forması giyen , oruçlarını zamanında açabilme şansına sahip oldu. Premier Lig yönetimi, bu uygulamayı kalan maçlarda kalıcı hale getirmeyi planlıyor.

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