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Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu müsabakanın saatini, yayıncısını haberimizde bulabilirsiniz. İşte West Ham United - Chelsea maçına dair bilmeniz gerekenler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 11:23
West Ham United Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de West Ham Unitede ve Chelsea, 'na karşı karşıya gelecek. Aynı puana sahip iki takımın kozlarını paylaşacağı bu müsabaka öncesi detaylar haberimizde...

WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
24 Nisan Cumartesi oynanacak - Chelsea maçı saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka 'tan naklen ekranlara gelecek.

İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği maçlarda West Ham United'ın 40 galibiyeti bulunurken Chelsea'nin 44 galibiyeti bulunuyor. Öte yandan 21 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bununla beraber West Ham United, 55 puanla ligde 5. sırada yer alırken Chelsea, averaj üstünlüğüyle aynı puanla 4. sırada yer alıyor.

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