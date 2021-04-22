Leicester City-West Bromwich Albion maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Milli futbolcuları karşıya karşıya getirecek maçta Leicester City sahasında West Bromwich Albion'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Leicester City 3. sırada yer alırken West Bromwich Albion ise küme düşme hattında, 19. sırada bulunuyor.
LEICESTER CITY-WEST BROMWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leicester City'nin evinde West Bromwich Albion'ı konuk edeceği maç bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
LEICESTER CITY-WEST BROMWICH MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Leicester City: Schmeichel, Çağlar, Evans, Fofana, Castagne, Ndidi, Tielemans, Pereira, Maddison, Vardy, Iheanacho
West Bromwich: Johnstone, Townsend, Bartley, O'Shea, Furlong, Robinson, Maitland-Niles, Okay Yokuşlu, Philipps, Pereira, Diagne