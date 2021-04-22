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- Albion maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

'de milli futbolcular Cengiz Ünder ve 'nün formasını giydiği , sahasında ve Diagne'li Albion'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi takım topladığı 56 puanla 3. sırada, konuk ekip ise 24 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Peki, Leicester City- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 12:15 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 12:18
Leicester City-West Bromwich Albion maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

'de heyecan sürüyor. Milli futbolcuları karşıya karşıya getirecek maçta sahasında Albion'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Leicester City 3. sırada yer alırken ise küme düşme hattında, 19. sırada bulunuyor.

LEICESTER CITY-WEST BROMWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City'nin evinde West Bromwich Albion'ı konuk edeceği maç bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY-WEST BROMWICH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leicester City: Schmeichel, Çağlar, Evans, Fofana, Castagne, Ndidi, Tielemans, Pereira, , , Iheanacho

West Bromwich: , Townsend, , O'Shea, Furlong, , Maitland-, , , Pereira, Diagne

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