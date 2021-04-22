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- Albion: 3-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

'in 32. haftasında milli yıldızlarımız ve 'in formasını giydiği , sahasında Albion'u 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 00:13
Leicester City - West Bromwich Albion: 3-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Puan tablosunun 3. sırasındaki , küme düşme hattındaki Albion'ı konuk etti.

Ligdeki son 2 maçını kaybeden Leicester City, 'nin 23, 'ın 26 ve 'nun 36. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan , 90 dakika sahada kaldı. Yedek kulübesindeki ise forma şansı bulamadı.

'ın sezon sonuna kadar West Bromwich'e kiraladığı de ilk 11'de sahaya çıktı ve 61. dakikada yerini -'ya bıraktı.

Leicester City puanını 59'a çıkardı, ise 24 puanda kaldı.

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