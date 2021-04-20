Son dakika spor haberleri: Pep Guardiola'dan şok tepki! "Yerel ligleri öldüremezsiniz"

Bu konu hakkında başkan daha net konuşabilir. Benim için rahatsız edici bir durum var. Çünkü tüm bilgilere sahip değilim. Bildiklerim hakkında size fikir verebilirim. Ancak, ortada bir tane resmi açıklama var ve başka da bir şey yok." diyerek sözlerini sürdürdü.

"AJAX NEDEN YOK?"

Manchester City'nin menajeri, "Avrupa Süper Ligi'ni kuranlar tüm dünyayı dolaşmalı ve nedenlerini anlatmalı. Mesela, 4-5 Şampiyonlar Ligi kupası olan Ajax neden yok? Ben kulübümü destekliyorum, insanları tanıyorum, bu kulübün bir parçasıyım. Ancak kendi görüşlerim de var.