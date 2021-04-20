Son dakika spor haberleri: Pep Guardiola'dan şok tepki! "Yerel ligleri öldüremezsiniz"

Avrupa Süper Ligi'nin kapalı ve 15 takımın sürekli katılmasıyla ilgili gelen soruya Guardiola, "Çaba ve başarı arasında bir ilişki yoksa o zaman ortada spor yoktur." yanıtını verdi.
Guardiola, "Bu proje, henüz nefes almayan bir embriyo. Gerçek şu ki, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve finale çıkmaya çalışacağız. Gelecek sezon Avrupa kupalarında oynayacağız. Çünkü bunu sahada kazandık ve hak ettik. Oyuncularım Aston Villa maçına odaklanmalı. Tüm menajerin dediği gibi, biz sadece işimizi yapmaya çalışıyoruz." sözlerini kullandı.
İspanyol futbol adamı, "Her kulüp tabii ki kendi konumunu savunur. Herkes kendi çıkarlarını düşünüyor. Premier Lig de, UEFA da öyle. UEFA da başarısız oldu. Daha önce iletişim kurmalılar, iletişim halinde olmalılardı. Herkes her şeyi açıklığa kavuşturmalı. Benim fikrimi oluşturabilecek derece bilgim yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.