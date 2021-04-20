Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberleri: Pep Guardiola'dan şok tepki! "Yerel ligleri öldüremezsiniz"

Son dakika spor haberleri: 'dan şok tepki! "Yerel ligleri öldüremezsiniz"

'nin 12 kurucu kulübünden biri olan 'nin teknik direktörü 'dan gündem yaratan açıklamalar geldi. Söz konusu turnuvanın formatını eleştiren İspanyol çalıştırıcı, "Çaba ve başarı arasında bir ilişki yoksa o zaman ortada spor yoktur." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 17:02
Son dakika spor haberleri: Pep Guardiola'dan şok tepki! "Yerel ligleri öldüremezsiniz"

Menajeri , basın toplantısında hakkında gelen sorulara da yanıt verdi. Guardiola, "Yerel ligleri, kupaları öldüremezsiniz. Yapmamız gereken, Avrupa'daki her bir yerel ligi olduğundan daha güçlü hale getirmek. Daha iyi rekabet, daha iyi ikinci ligler, daha iyi üçüncü ligler. Bu ligler iyi olursa en üst ligler de iyi olur. Kaliteyi artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Pep Guardiola'dan şok tepki! "Yerel ligleri öldüremezsiniz"

ile ilgili gelen soruya İspanyol menajer, "Biz 'Süper' Premier Lig kurmayı düşünmeliyiz. Bunun için de Premier Lig'deki takım sayısını biraz azaltmalıyız. Ancak, Premier Lig'deki kaliteyi artırmak için kulüpleri de öldürmemeniz gerekiyor." cevabını verdi.

Son dakika spor haberleri: Pep Guardiola'dan şok tepki! "Yerel ligleri öldüremezsiniz"

Guardiola, "Ben iyi bir sözcüyümdür ve bu sorulara cevap vermekten onur duyarım. Bana her istediğinizi sorabiliyorsunuz. Haftada 6 kez karşınıza çıkıyorum. Dürüst olmak gerekirse, aslında ile ilgili soruları cevaplayacak doğru insan ben değilim.

Son dakika spor haberleri: Pep Guardiola'dan şok tepki! "Yerel ligleri öldüremezsiniz"

Bu konu hakkında başkan daha net konuşabilir. Benim için rahatsız edici bir durum var. Çünkü tüm bilgilere sahip değilim. Bildiklerim hakkında size fikir verebilirim. Ancak, ortada bir tane resmi açıklama var ve başka da bir şey yok." diyerek sözlerini sürdürdü.

Son dakika spor haberleri: Pep Guardiola'dan şok tepki! "Yerel ligleri öldüremezsiniz"

"AJAX NEDEN YOK?"
'nin menajeri, "'ni kuranlar tüm dünyayı dolaşmalı ve nedenlerini anlatmalı. Mesela, 4-5 Şampiyonlar Ligi kupası olan Ajax neden yok? Ben kulübümü destekliyorum, insanları tanıyorum, bu kulübün bir parçasıyım. Ancak kendi görüşlerim de var.

Son dakika spor haberleri: Pep Guardiola'dan şok tepki! "Yerel ligleri öldüremezsiniz"

Tüm bilgiler bende olduğunda daha rahat cevap verebilirim. Açık konuşabilirim. Bu yüzden bu altı takımı çalıştıran menajerler için rahatsız edici noktalar var." dedi.


Son dakika spor haberleri: Pep Guardiola'dan şok tepki! "Yerel ligleri öldüremezsiniz"

'nin kapalı ve 15 takımın sürekli katılmasıyla ilgili gelen soruya Guardiola, "Çaba ve başarı arasında bir ilişki yoksa o zaman ortada spor yoktur." yanıtını verdi.

Son dakika spor haberleri: Pep Guardiola'dan şok tepki! "Yerel ligleri öldüremezsiniz"

Guardiola, "Bu proje, henüz nefes almayan bir embriyo. Gerçek şu ki, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve finale çıkmaya çalışacağız. Gelecek sezon Avrupa kupalarında oynayacağız. Çünkü bunu sahada kazandık ve hak ettik. Oyuncularım Aston Villa maçına odaklanmalı. Tüm menajerin dediği gibi, biz sadece işimizi yapmaya çalışıyoruz." sözlerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Pep Guardiola'dan şok tepki! "Yerel ligleri öldüremezsiniz"

İspanyol futbol adamı, "Her kulüp tabii ki kendi konumunu savunur. Herkes kendi çıkarlarını düşünüyor. Premier Lig de, UEFA da öyle. UEFA da başarısız oldu. Daha önce iletişim kurmalılar, iletişim halinde olmalılardı. Herkes her şeyi açıklığa kavuşturmalı. Benim fikrimi oluşturabilecek derece bilgim yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

SON DAKİKA