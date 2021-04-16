Dünyanın önde gelen futbol liglerinden İngiltere Premier Lig'de heyecan 32. mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde 49 puanlı Tottenham 48 puanlı Everton'ı sahasında konuk ediyor.

Karşılaşma öncesi futbolseverler Everton-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte tüm bu soruların cevapları...

EVERTON-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Everton-Tottenham maçı 16 Nisan Cuma günü saat 22:00'da S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Premier Lig'in ilk yarısındaki maçta Tottenham'ı 1-0 mağlup eden Everton, 1985/86'dan bu yana ilk kez rakibine karşı lig dublesi yapmak istiyor.

Everton'a konuk olduğu son yedi lig maçını kaybetmeyen Tottenham (3G 4B), daha önceki üç karşılaşmadan da mağlup ayrılmıştı (Ocak 2011-Aralık 2012 arasında).

Everton ile Tottenham arasında oynanan son dört resmi maç toplam 22 gole sahne oldu (Everton 8-14 Tottenham).

Evinde oynadığı son sekiz Premier Lig maçının sadece birini kazanabilen Everton (2B 5M), bu karşılaşmaların hiçbirinde 2+ gol atamadı.

Everton'a rakip olduğu 11 resmi maçta 10 gol atan Tottenham forveti Harry Kane, bu gollerin altısını bu statta kaydetti.