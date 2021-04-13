Son dakika spor haberi: İngiltere'de VAR skandalı! Mbaye Diagne'nin golü...

İngiltere'yi sarsan VAR skandalı! Mbaye Diagne'nin attığı gol kameranın yanlış yere koyukması üzerine mi iptal edildi? Galatasaray taraftarı Mbaye Diagne'nin performansını yakından takip ediyor. Chelsea'yi deplasmanda 5-2 yenen West Bromwich, dün akşam da Southampton'u 3-0 yendi. Diagne ve Okay dün akşamı birer asistle tamamladı. Maça damga vuran ise karşılaşmanın üçüncü dakikasında yaşandı...



VAR ÇİZGİSİ SKANDALI DIAGNE'Yİ ÜZDÜ! BAŞKA OYUNCU...



Maçın henüz 3. dakikadasında Mbaye Diagne'nin kafayla attığı golde ofsayt bayrağı havaya kalktı. Daha sonra VAR'da da bu karar onandı. Çekilen çizgide Diagne'nin ofsaytta olmadığı da net bir şekilde görülüyor. EY Ofsaytta olan oyuncunun Kyle Bartley olduğu da gözler önüne serildi fakat hakemler kararını değiştirmedi.

MBAYE DIAGNE'DEN DE BRUYNE ASİSTİ!

Attığı gol iptal edilen Mbaye Diagne, büyük bir üzüntü yaşadı. Senegalli golcü maçın 34. dakikasında Matt Philllips'e harika bir asist yaptı. Diagne'nin asisti Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevın De Bruyne'nin asistlerini hatırlattı.

Okay Yokuşlu da takımının üçüncü golünde asisti yapan isim oldu. Okay Yokuşlu sergilediği performansla büyük alkış aldı.

'KAMERA YANLIŞ YERE KONULDU' İDDİASI!

İngiltere'yi sarsan iddia Sky Sports'tan geldi. İddiaya göre Diagne'nin attığı golde ofsayt kararı çıkmasının nedeni kameranın yanlış yere açılanması... Kamera yanlış yere konduğu için pozisyonda VAR çizgisinin doğru çekilemediği ifade edildi.

SAM ALLARDYCE İSYAN ETTİ!

West Bromwich Albion takımının teknik direktörü Sam Allardyce maçın ardından VAR çizgisine isyan etti. EY Diagne'nin golünün nizami olduğunu belirten deneyimli teknik adam VAR kararlarının alay konusu olduğunu bu sistemin futbolun gidişatını olumsuz olarak etkilediğini vurguladı.

Mbaye Diagne'nin maçın 3. dakikasında attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.