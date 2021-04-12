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: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Albion evinde 'ı ağırladı. Öte yandan ve Mbaye asist yaparak galibiyete katkı verdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 01:29
West Bromwich Southampton: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

, Premier Lig'in 31. haftasında evinde 'ı 3-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

The Hawthorns'ta oynanan mücadelede galibiyeti getiren goller, 32. dakikada penaltıdan Pereira, 35. dakikada Phillips ve 69. dakikada Robinson'dan geldi. Southampton'da Ward-Prowse, 90+4. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Gallagher'ı geçemedi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz 3. golün, Galatasaray'dan kiralık olarak oynayan ise 2. golün asistini yaparak galibiyete katkı sağladı.

Üst üste 2. galibiyetini alan West Bromwich, puanını 24 yaptı ve kümede kalma yolunda küçük bir umut ışığı yakaladı. Son 4 maçının 3'ünden yenilgiyle ayrılan Southampton ise 36 puanda kaldı.

Premier Lig'in 32. haftasında West Bromwich deplasmanda Leicester ile karşılaşacakken, Southampton ise Tottenham'a konuk olacak.

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